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體育 競技運動 排球

UVL》北市大女排直落三首晉4強的清大 明跟台師大爭冠

2025/03/15 16:56

北市大女排打進冠軍戰。（大專體總提供）北市大女排打進冠軍戰。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕113學年度UVL大專排球聯賽公開女一級決賽登場，上個學年度在主場挑戰四連霸失利的台北市大學以25：15、25：14、28：26打敗首闖四強的清華大學，連續7年闖進冠軍戰。

今年只取四強晉決賽，各隊都上緊發條，面對首度打進公開一級四強的清大，北市大嚴陣以待，第一局派出先發陣容應卯，以25：15、25：14取得2：0聽牌。

為替明天冠軍戰厚實板凳深度，二、三局北市大都有適時讓新秀上場磨刀，清大第三局抓住機會全力反撲，還率先取得局點，但關鍵時刻擁有企排經驗的北市大還是技高一籌，三度丟司後長人甘可慧28：26拿下賽末點。

北市大執行教練「小牛」鄧衍敏表示：「首度闖進一級四強的清華大學是支很棒的隊伍，執行教練施惠方之前跟我一起在國家隊打拚多年，我們今天是很認真的對陣清大。」

第三局一度處於落後，鄧衍敏說：「為了培養更多有即戰力球員，我們不會只在順手球時讓新進上場，畢竟在雙方僵持不下或是落後時的經驗值也是很可貴的，要對她們有信心、信任她們，這也是訓練的一部分。」

此役北市大有四人得分達雙位數，甘可慧得16分最佳，林良黛、陳潔各12分，陳莉鈞10分；清大陳于庭12分，李思依10分；第三局攔網出色的清大呂玟君說：「我們昰以挑戰者心態出發，明天將力拚隊史第一座UVL一級季軍。」

北市大明下午2點和台灣師大爭冠，落敗的清華大學則於上午10時和高雄師大爭季軍。

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