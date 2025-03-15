TPBL》換洋將後沒輸過！馬可24分率特攻力退夢想家豪取5連勝

馬可（左）。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕新北中信特攻迎來新洋將後氣勢如虹，今在馬可24分、8籃板領軍下，以98：75擊敗福爾摩沙夢想家，收下5連勝，也取代戰神攀上聯盟第4位，夢想家苦吞2連敗後掉到聯盟第3名。

特攻開賽火力全開，在飛馳帶領下單節打出26：12的攻勢，首節外線12投0中的夢想家次節展開反擊，控衛林俊吉、蔣淯安輪流輸出，林俊吉倒數3分56秒的外線破網，一度幫夢想家取得37：35超前，不過隨後特攻又連拿12分要回優勢，蔣淯安在鐘響前助攻馬建豪飆進壓哨三分彈，幫助夢想家在中場前追到40：47。

請繼續往下閱讀...

易籃後，特攻靠馬可在籃下逞威，單節獨得15分，1人得分超過夢想家團隊的14分，特攻帶著76：54領先進入決勝節，夢想家末節準星並無太多提升，特攻則是替補上陣的李睿麒也加入開火行列，順利終止對戰3連敗。

馬可攻下來台次高24分，謝亞軒5記三分球拿下18分，飛馳同樣18分進帳，奈森貢獻16分、14籃板。

夢想家方面，林俊吉拿下全隊最高14分，不過全集中在上半場，班尼特挹注13分，簡浩4顆三分球貢獻12分，蔣淯安11分，高柏鎧5分、18籃板，帕奇爾6分。

謝亞軒。（聯盟提供）

飛馳。（聯盟提供）

蔣淯安。（聯盟提供）

林俊吉。（聯盟提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法