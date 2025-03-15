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WTT冠軍賽》八度交手首度被逼進決勝局 林詩棟盛讚林昀儒實力更厚了

2025/03/15 17:05

林昀儒首度將世界球王林詩棟逼進決勝局才落敗。（取自WTT官網）林昀儒首度將世界球王林詩棟逼進決勝局才落敗。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名13的台灣一哥林昀儒，今天在WTT重慶冠軍賽男單8強戰，錯失局數2:1領先，最終以2:3遭世界排名第一的中國「小石頭」林詩棟逆轉，吞下對戰8連敗，「碎石計畫」再度宣告失敗。

賽後林昀儒表示，這是兩人交手以來打起來最接近的一次，他在場上也打得非常果斷，最後沒贏球還是有些可惜。

林詩棟則表示，他和林昀儒近期打了好幾次，幾乎是隔兩個禮拜就交手一次，對彼此球路都很熟悉，「我今天做得最好的一點是自己扛住了，他這次的技戰術變化、前三板搶攻都非常凶，感覺實力又更厚了一些。」

林昀儒教練王翊澤也肯定小林這場的表現，「很可惜，就差一點點，第1、3局昀儒贏得非常漂亮，不但主動搶攻，也成功封鎖住對手的反拉和進攻路線，如預期的順利拿下。」

王翊澤表示，第2、4局比數看似懸殊，但都是開局幾次搶攻被防回來，加上機會球沒把握住，比數一下就被拉開。

決勝局，林昀儒克服開局0:3落後，一路追到7:8，結果一記大角度的正手搶攻已經打得很漂亮，卻被林詩棟正手反拉得手，成為勝負關鍵。

王翊澤表示，最後兩顆關鍵的搶攻被對手算到，「只能說林詩棟真的強，輸得不冤枉，但也不是沒機會，只能記取教訓，回來再做調整。」

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