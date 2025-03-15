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東京賽》遭阪神20歲門別啓人完美封鎖 小熊球星讚神似大聯盟90勝左投

2025/03/15 18:01

阪神20歲左投門別啓人。（法新社）阪神20歲左投門別啓人。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊備戰大聯盟東京海外賽，今天在東京巨蛋與阪神虎進行友誼賽，小熊全場僅出現3支安打，最後以0比3遭虎軍完封。小熊40歲老將J.透納（Justin Turner）讚賞阪神20歲左投門別啓人，認為他的投球型態很像大聯盟生涯累積90勝的45歲左投希爾（Rich Hill）。

門別啓人是阪神虎在2022年日職選秀會以第2指名選進的左投，他今天先發5局讓小熊打線15上15下，送出2次三振，沒有保送，最快丟到91.2英哩（約146.7公里）。門別啓人此戰用了四縫線速球、伸卡球、曲球、變速球、以及滑球等球種。

小熊40歲老將J.透納。（美聯社）小熊40歲老將J.透納。（美聯社）

J.透納賽後受訪大讚門別啓人的投球，「很棒的控球，投出不錯的球，變速球和曲球都很棒。他在無安打情況下被換下場，真是不敢相信。」

J.透納認為門別啓人的投球型態相似希爾，「有個共通點，雖然希爾不丟變速球，但擁有速球和大幅度的曲球，我認為這是不錯的比較。」

小熊日籍好手鈴木誠也讚賞門別啓人的控球很好，而且還有日本投手獨有的投球節奏，很久沒有對決日本投手，揮棒節奏上的不同讓他感到有點困難，「小熊的球員也說，『節奏很難掌握』。我覺得同樣的是棒球，也有這麼大的不同。我自己也學到東西，而且對方是非常年輕的投手，投手表現真的很棒。」

鈴木誠也（左）。（美聯社）鈴木誠也（左）。（美聯社）

希爾。（資料照，美聯社）希爾。（資料照，美聯社）

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