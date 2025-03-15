TPBL》攻城獅與樂天桃猿合作打造「瘋區」 禹洙漢：我會帶來最棒應援

樂天女孩 Rakuten Girls的韓籍啦啦隊員禹洙漢。（DAZN提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL新竹攻城獅今在主場迎戰新北國王，力拚2連勝及本季對戰首勝，而本季也將打造專屬「瘋區」，樂天女孩 Rakuten Girls的韓籍啦啦隊員禹洙漢此戰也在啟動儀式亮相，坐在場邊與球迷一同觀賽。

結合籃球、棒球與國際運動媒體的資源，「瘋區」讓球迷能同時感受不同運動的獨特魅力，打造最狂應援區，攻城獅總經理張樹人表示：「攻城獅與樂天桃猿的球迷，無論是在籃球場或棒球場，都是最熱血、最瘋狂的，這次的合作不管你是籃球迷還是棒球迷，都能在瘋區全力吶喊，感受激情的應援氛圍。」

請繼續往下閱讀...

樂天女孩的韓籍啦啦隊員禹洙漢今天也在瘋區啟動儀式亮相，並與攻城獅人氣啦啦隊慕獅女孩攜手，瞬間成為全場焦點，而禹洙漢表示：「台灣球迷真的非常熱情，我一定會全力以赴，帶來最棒的應援表現，我也很期待能品嚐更多台灣美食，之前試過臭豆腐還不太習慣，但我會再挑戰看看。」

此外，球迷凡購買「瘋區」門票，還可獲得樂天桃猿比賽門票，一次擁有兩大賽事體驗。

「瘋區」讓球迷能同時感受不同運動的獨特魅力。（DAZN提供）

樂天女孩的韓籍啦啦隊員禹洙漢今天也在瘋區啟動儀式亮相，並與攻城獅人氣啦啦隊慕獅女孩攜手。（DAZN提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法