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國中聯賽硬式組》全場狂掃19安取勝 崇明國中隊史首度挺進冠軍戰

2025/03/15 17:47

台南崇明國中隊史首次打進冠軍戰。（學生棒球聯盟提供）台南崇明國中隊史首次打進冠軍戰。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕桃園市新明國中今天（4強賽靠著6局下5分大局定江山，終場以9：4擊敗台北市長安國中，8度闖進國中聯賽硬式組冠軍戰，明天將對上台南市崇明國中，挑戰隊史第6座冠軍。

兩隊今年度對戰過2次，各贏1次，這場同樣你來我往，新明1局下靠著林楷翰安打首開紀錄，4局上長安利用暴投回來得分，4局下新明黃字泫敲出安打打回2分，長安則在5局上藉著曾乙喆二壘安打再將比數扳平。

新明5局下以陳鉦汯安打打回1分，到了6局下，新明2出局後再拉起一波攻勢，孫駿彥選到保送，黃字泫補上安打，長安投手王元甫接著連續丟出3次四死球，讓新明擠回分數，長安雖換投，不過陳鉦汯敲出二壘安打一棒清壘，新明單局灌進5分，讓長安即使7局上追回1分也無法改變結果。

新明總教練黃湋志表示，跟長安是熟悉的對手，誰堅持住就有機會，第6局搶下大局是關鍵，陳鉦汯那一支清壘二壘安打拉開氣勢，他自32強賽對台中市中山國中那一場開轟後就越打越好，國小在台南只打社區棒球，國二就入選LLB代表隊，投打進步很多，最快球速約135公里。

陳鉦汯擔綱第六棒單場3支2，投球也後援1局失1分，他說，對中山打出國中首轟後，越打越有信心，投球則是最近都是後援角色，有一點緊張，還好分數足夠。

新明去年拿下季軍，黃湋志說，今年闖進冠軍戰，比去年進步，明天冠軍戰還是要步步為營。

另一場4強賽，台南市崇明國中全場狂敲19支安打，以15：8擊敗新北市二重國中，隊史首度晉級冠軍戰，將爭取隊史首座金盃，明天冠軍戰在上午11點進行，季軍戰則是上午9點先開打，由台北市長安國中對上新北市二重國中。

桃園新明國中挺進冠軍戰。（學生棒球聯盟堤共）桃園新明國中挺進冠軍戰。（學生棒球聯盟堤共）

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