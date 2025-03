MLB》悲情！與道奇隊一同飛去日本 27歲捕手如今遭下放小聯盟

費杜西亞。(資料照,美聯社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽,兩隊都已經抵達日本。不過,道奇今天宣布動用選擇權,把27歲捕手費杜西亞(Hunter Feduccia)下放至小聯盟。

費杜西亞原本是道奇隊的海外賽31人名單成員,道奇今天宣布動用選擇權,把費杜西亞下放至道奇小聯盟3A球隊奧克拉荷馬市道奇(Oklahoma City Comets)。

請繼續往下閱讀...

費杜西亞本季在熱身賽出賽13場,有1轟、8分打點,打擊率2成92的表現。費杜西亞去年首度站上大聯盟舞台,出賽5場共12打數敲4安,貢獻1分打點,打擊率3成33。

目前道奇主戰捕手是強打史密斯(Will Smith),二號捕手則是巴恩斯(Austin Barnes),自家農場還有潛力捕手拉辛(Dalton Rushing)等好手。

不過,道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)近期受訪提到,費杜西亞是球隊第三號捕手,「如果有什麼狀況發生,他就是我們依靠的人。」

The Dodgers optioned catcher Hunter Feduccia.

Here’s your 31-man travel roster for the Tokyo Series. pic.twitter.com/FXOTRsDPhA