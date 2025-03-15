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MLB》悲情！與道奇隊一同飛去日本 27歲捕手如今遭下放小聯盟

2025/03/15 18:43

費杜西亞。（資料照，美聯社）費杜西亞。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與小熊將在3月18日、19日舉行東京海外賽，兩隊都已經抵達日本。不過，道奇今天宣布動用選擇權，把27歲捕手費杜西亞（Hunter Feduccia）下放至小聯盟。

費杜西亞原本是道奇隊的海外賽31人名單成員，道奇今天宣布動用選擇權，把費杜西亞下放至道奇小聯盟3A球隊奧克拉荷馬市道奇（Oklahoma City Comets）。

費杜西亞本季在熱身賽出賽13場，有1轟、8分打點，打擊率2成92的表現。費杜西亞去年首度站上大聯盟舞台，出賽5場共12打數敲4安，貢獻1分打點，打擊率3成33。

目前道奇主戰捕手是強打史密斯（Will Smith），二號捕手則是巴恩斯（Austin Barnes），自家農場還有潛力捕手拉辛（Dalton Rushing）等好手。

不過，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近期受訪提到，費杜西亞是球隊第三號捕手，「如果有什麼狀況發生，他就是我們依靠的人。」

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