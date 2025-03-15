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東京賽》巨人王牌戶鄉翔征遭大谷翔平怪力轟 球評讚嘆打擊技巧

2025/03/15 19:22

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在東京巨蛋與日職讀賣巨人進行友誼賽，日本巨星大谷翔平第3局轟出大號兩分砲，道奇單局3轟攻進5分，重創巨人軍王牌戶鄉翔征。目前擔任球評的前養樂多監督真中滿，對於大谷的怪力轟感到驚訝。

戶鄉翔征第3局遇到亂流，道奇新同學康佛托（Michael Conforto）敲陽春砲，接著帕赫斯（Andy Pages）敲二壘安打攻進1分。大谷鎖定第一球攻擊，轟出右外野兩分砲，這球的擊球初速為105英哩，飛行距離為391英尺。根據大聯盟官網顯示，戶鄉這顆球是77.2英哩的曲球。道奇強打T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）補上陽春砲，讓戶鄉單局失掉5分。

擔任球評的真中滿認為，戶鄉翔征那顆球應該是滑球或指叉球，「不至於讓他（指大谷翔平）膝蓋跪地，但重心被晃到有點不穩，在那種情況下，他還能巧妙地讓球棒留在最佳位置，而且擊球點還是在中段以上的位置，真是驚人的一擊。」

同樣擔任球評的日職中日龍名教頭落合博滿，談到大谷的全壘打時說，「這是一個從第一球就豪不猶豫揮棒的打者，無論是速球還是變化球，他都揮果斷出擊。」

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

戶鄉翔征。（路透）戶鄉翔征。（路透）

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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