TPBL》特攻終於找到勝利方程式？謝亞軒點出新洋將最大不同

謝亞軒。（聯盟提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕中信特攻在找來兩位新洋將飛馳與馬可後，戰績扶搖直上，今以98：75擊敗福爾摩沙夢想家後，收下5連勝，當家射手謝亞軒透露兩人與本季其他洋將最大不同。

特攻本季頻繁更換洋將，至今一共有11名洋將有出賽紀錄，是聯盟最多的隊伍，農曆年後找來美籍後衛飛馳與蒙特內哥羅籍的大前鋒馬可後似乎終於找到勝利方程式，兩人目前為特攻出賽5場未嘗敗績。

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馬可今攻下全隊最高24分、另有8籃板，前一場拿下40分的飛馳今24投5中拿下18分，謝亞軒外線7投5中，一樣有18分進帳。

謝亞軒賽季前半段由於林韋翰還在養傷、加上洋將發揮不穩定，有時需要分擔控球工作，他表示，兩位新洋將都有相當出色的個人能力，「我現在就變成輔助的角色，在他們狀況不好時再跳出來，幫助他們拉開空間，然後把我最擅長的防守、跑快攻，跟外線做好。」

飛馳今投籃命中率並不理想，不過特攻仍締造5連勝，謝亞軒也表示，各隊一定都會陸續祭出策略限制飛馳，今天能贏球代表特攻不是靠一個人贏球，「還有靠團隊防守、靠他（飛馳）為我們創造的機會。」

談到馬可與飛馳加入後對球隊的幫助，謝亞軒大讚兩人打法非常成熟、球商很高，「之前的洋將可能會比較急躁，但他們比較有耐心，會找尋適當出手空間，製造犯規、讓對手打得比較不舒服，防守上站位也很聰明，所以有時候即便飛馳在場上、我們身材處於劣勢，還是可以保護禁區。」

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