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棒球》中職將開打 高雄澄清湖球場「準備好了！」

2025/03/15 19:36

澄清湖棒球場第二階段整修將完工，圖為去年底的畫面。（高雄市運發局提供）澄清湖棒球場第二階段整修將完工，圖為去年底的畫面。（高雄市運發局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中華職棒新球季將於3月29日開打，今（15）日在高雄舉辦「開季團圓大辦桌」，高雄市長陳其邁到場並期許在地球隊台鋼雄鷹「只能贏不能輸」，高雄市運動發展局也表示，澄清湖棒球場第二階段整修將於今年球季開賽前完成，要讓球員和球迷在此打球、看球更升級。

高雄市運發局指出，為提升澄清湖棒球場的設施，市府共編列經費3.76億元，從前年至今年分兩階段進行整修，將於今年球季開賽前，完成更新所有球場座椅超過1萬8500張、廁所54間、牛棚、球員休息室、貴賓室以及1、2樓大廳出入口、各樓層走道燈光、消防系統、地下停車場地坪、啦啦隊表演舞台、記者採訪室等項目，並持續加強球場內外野草皮養護工作。

去年球季澄清湖棒球場共舉辦45場一、二軍職棒賽事，一軍40場平均進場人數高達6834人，創下球場興建以來單年度使用人數新高。今年台鋼雄鷹一軍將有48場比賽，二軍13場比賽，加上台日台韓職棒交流比賽，總計65場以上比賽將超越去年場數。

陳其邁今在中職「開季團圓大辦桌」活動中，特別戴上高雄地主隊台鋼雄鷹球隊的棒球帽，向台鋼雄鷹加油打氣「只能贏不能輸」，不只台灣雄勇，高雄也要雄勇！並呼籲球迷多多進場給予喜歡的球隊最大的支持。

高雄市長陳其邁今在中職「開季團圓大辦桌」活動中，特別戴上高雄地主隊台鋼雄鷹球隊的棒球帽，為地主隊加油打氣！（高雄市運發局提供）高雄市長陳其邁今在中職「開季團圓大辦桌」活動中，特別戴上高雄地主隊台鋼雄鷹球隊的棒球帽，為地主隊加油打氣！（高雄市運發局提供）

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