PLG》爛尾！富邦勇士首節轟破紀錄 最後才險勝獵鷹晉級季後賽

富邦勇士林志傑。（記者陳逸寬攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕睽違76天重回主場台北和平館作戰的富邦勇士，今晚在首節火力全開，以及團隊6人得分雙位數，即使第四節荒腔走板，還是以104：98打敗台鋼獵鷹，確定取得季後賽參賽資格。

勇士上次在和平館出賽已經是去年12月29日，再來就開始客場作戰，今天回到家裡於首節就狂轟猛炸，單節三分球11投9中，轟到對手泣不成聲，金恩該節進帳13分最多，勇士一鼓作氣拿47分，締造PLG單節最多得分新紀錄。

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雖有首節的好手感，勇士卻在第四節荒腔走板，被獵鷹一度追到只差5分，最後雖然贏球卻是爛尾。不過，勇士在農曆年後全部都對獵鷹，如今豪取3勝，把對戰改寫為4勝3敗，也保有爭取PLG例行賽第2名的希望。

鋼鐵人本季陣容組成年輕，在PLG打不出競爭力，迄今17場僅1勝，即使最後7場全勝，也只有8勝入袋，而勇士今天贏球後也是本季第9勝，因此確定晉級季後賽。

勇士此仗火力平均，金恩18分，林志傑13分，沃特斯19分，威希14分、13籃板，洪楷傑12分、周桂羽10分。至於獵鷹努力追分，在第四節甚至剩下個位數落後，無奈首節實在打太爛，還是只能吞敗，表現最佳是翟蒙17分、13籃板，鉑金17分、9籃板，蓋比17分、白薩15分、谷毛唯嘉12分和赤崁11分、10籃板。

富邦勇士金恩。（記者陳逸寬攝）

富邦勇士沃特斯。（記者陳逸寬攝）

台鋼獵鷹白薩（右起）、翟蒙、劉駿霆、張志豪。（記者陳逸寬攝）

台鋼獵鷹翟蒙。（記者陳逸寬攝）

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