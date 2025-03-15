中職》兄弟平11年前罕見紀錄卻輸球！曾昱磬3分砲助台鋼3連勝

德保拉。（兄弟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中信兄弟和台鋼雄鷹今天在洲際打公辦熱身賽，雙方皆推洋投先發，德保拉和石萬金各有好投，雙方鏖戰前8局都未得分，9上台鋼靠著曾昱磬3分砲突破僵局，9下，兄弟追回1分，但終場台鋼仍以3:1贏球，公辦熱身賽3連勝。

德保拉和石萬金都是公辦熱身賽首度登板，日前交流賽曾遭火腿隊痛擊、投不滿2局失7分的德保拉，面對台鋼交出4局無失分好投，3次三振、被擊出2安打。

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石萬金面對中信兄弟打線，屢屢靠隊友守備化解危機，5局被擊出3安打、4次四壞球，且任內未投出三振，但力保不失分。

9上，李振昌登板，林家鋐挨觸身球上壘，李振昌讓王柏融擊出飛球出局，接著三振魔鷹，但保送顏郁軒，曾昱磬接著擊出3分打點全壘打，終於讓台鋼突破平手僵局。李振昌接著保送吳念庭，是他單局第3次四死球，後續製造飛球完成該半局。

9局下，台鋼推出伍祐城登板，1出局後他保送王政順、被張仁瑋敲安，雖然讓江坤宇擊出飛球造成2出局，但又被岳東華擊出安打失分。代打黃韋盛纏鬥到滿球數，最終又選到保送造成滿壘。

面對經典賽資格賽隊友宋晟睿，伍祐城連投2好球，接著讓宋晟睿擊出滾地球，驚險守住勝利。

有趣的是，先發5局的石萬金、中繼3局的王柏傑和把守最後一關的伍祐城，3人聯手贏球，但皆未投出任何三振。中職公辦熱身賽上次出現單隊打者0三振，是2014年3月8日中信兄弟出戰Lamigo桃猿隊時，當時中信兄弟也是單場無人被三振。

德保拉。（兄弟提供）

德保拉。（兄弟提供）

曾昱磬3分砲。（台鋼雄鷹提供）

曾昱磬3分砲。（台鋼雄鷹提供）

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