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排球》福泰飯店集團舉辦「福泰盃」排球賽 為雙北世壯運暖身

2025/03/15 19:56

福泰飯店集團舉辦「福泰盃」排球賽。（福泰飯店提供）福泰飯店集團舉辦「福泰盃」排球賽。（福泰飯店提供）

〔體育中心/綜合報導〕為迎接即將於2025年舉行的雙北世界壯年運動會（World Masters Games），福泰飯店集團將於3月16日及3月17日在新北市板橋區的三米線球館舉辦「福泰盃」排球賽，積極推動健康與活力的企業文化。本次賽事吸引了24支隊伍報名，最終有16支隊伍參賽，吸引了社會各界的排球愛好者參與，充分展現福泰飯店集團在運動推廣上的廣泛影響力與支持。

為展現對世壯運的支持，福泰飯店集團透過舉辦「福泰盃」排球賽，不僅讓員工提升體能與團隊合作精神，更希望號召社會大眾共同參與運動，享受健康與活力的生活。同時，福泰飯店集團也組織了一支代表隊，將正式參與2025雙北世界壯年運動會的排球比賽，展現企業對運動精神的全力投入。隊員們積極訓練，目標在世壯運賽場上發揮最佳表現，為企業與台灣運動文化爭光。

長期以來，福泰飯店集團致力於推動運動風氣與健康生活，並透過各類賽事提升企業與社會的連結。除了積極參與國內外體育賽事，福泰飯店集團也長期贊助各類運動發展，支持運動員培訓與競技活動，為全民運動的成長貢獻一份力量。今年的「福泰盃」不只是福泰員工的競技場，更是提供給社會各界運動愛好者的交流平台，讓不同背景的球員共同競技、增進友誼。這場比賽不僅是福泰飯店集團排球代表隊備戰世壯運的重要一環，更象徵企業對全民運動支持。

隨著2025雙北世界壯年運動會進入倒數，福泰飯店集團積極投入訓練，期望以最佳狀態迎接這場國際盛事。透過此次「福泰盃」，集團不僅深化「Smarter, Healthier, More Creative」的品牌精神，更積極響應世壯運「運動無界、人生無限」的理念，鼓勵更多人投身運動、突破自我界限，攜手開創無限可能！

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