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TPBL》林書豪決勝節14分、沃許本42分 國王大逆轉攻城獅

2025/03/15 19:51

林書豪替補登場拿28分。（TPBL提供）林書豪替補登場拿28分。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕最多落後15分的新北國王，靠著林書豪在決勝節攻下14分，全場狂轟28分，加上沃許本進帳42分、13籃板，終場以114：111逆轉新竹攻城獅，拿下對戰5連勝，以14勝6負穩居TPBL龍頭。

攻城獅過去4度對決國王都輸球，今天矢志要扭轉劣勢，雖上半場靠著3洋將發威，努利攻下17分，克拉有16分，加上薛斯基的三分球3投全進，帶動團隊43.8％三分球命中率，兩節打完以61：50領先國王，但下半場戰況風雲變色。

國王在決勝節靠著林書豪、奧帝的三分球命中，加上沃許本持續轟炸禁區，拉出23：9的狂暴攻勢後來居上，被甩在後頭的攻城獅雖在高國豪最後2分20秒的三分球追平戰局，但努利在讀秒時發生失誤，即使將功折罪接著投進三分彈，最重要的最後一擊失手，終場就以3分差敗下陣來。

雖然國王贏球，林書豪認為球隊的慢熱問題待解決，而且很多人都帶傷打東超，即使現在戰績仍是第一名，保持身體健康將是最重要課題，他說：「這也僅僅是我回歸的第3場比賽，我第4節也有很多需要進步的地方，像是失誤太多，還有在場上的出手選擇。」

國王上半場三分球找不到準星，但下半場手感回溫，最後繳出40.7％準星，有4人得分達雙位數，曼尼高拿19分，奧帝也有11分，沒有本土球員得分破10。

至於攻城獅以努利的29分表現最佳，薛斯基拿18分，盧冠軒15分，克拉16分，高國豪9分，但球隊在第4節被打出18：33的攻勢遭逆轉，無緣2連勝，以7勝17負續居墊底。

林書豪替補登場拿28分。（TPBL提供）林書豪替補登場拿28分。（TPBL提供）

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