東京賽》大谷翔平轟炸東京巨蛋！ 宇宙道奇單局3轟擊潰讀賣巨人

大谷翔平。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇備戰東京開幕戰，今日先與讀賣巨人打熱身賽，大谷翔平不負眾望轟出全壘打，終場道奇5：1戰勝巨人。

道奇前2局沒得分，但在3上火力爆發，首名打者康佛托（Michael Conforto）敲出陽春彈，幫助球隊先馳得點，接著羅哈斯（Miguel Rojas）挨觸身球上壘，帕赫斯（Andy Pages）掃出長打，道奇再添1分。

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隨後大谷翔平上場延續攻勢，他逮中巨人王牌戶鄉翔征的曲球，掃出右外野大號2分砲，這轟擊球初速105英哩、飛行距離391英呎、仰角32度。道奇攻勢還沒結束，2出局後，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）加入開轟行列，道奇單局3轟灌進5分大局，奠定勝基。

大谷翔平。（美聯社）

大谷5上再度上場，同樣面對戶鄉翔征，這次敲出二壘滾地出局。大谷翔平今打3打席就退場，此戰2打數敲1安，貢獻2分打點、跑回1分，選到1保送。

道奇今日推出牛棚車輪戰，先發的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）2局無失分，送出3次三振。道奇一共動用8位投手，僅葉茲（Kirby Yates）在6下丟1分，8投合力賞給巨人軍11次三振。

巨人王牌戶鄉翔征先發6局退場，用球數92球，被打6支安打、包括挨3轟，痛失5分責失，另有4三振、1保送，吞下敗投。

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