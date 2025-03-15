電競》中信飛牡蠣力戰惜敗歐洲強敵 FST國際賽展現台灣實力

中信飛牡蠣電競戰隊在英雄聯盟First Stand Tournament國際賽展現灣電競實力。（Riot提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中信飛牡蠣（CFO）在英雄聯盟First Stand Tournament小組賽接連擊退美洲、歐洲及中國賽區勁敵，第2名晉級4強，僅管今日歷經五把大戰2：3惜敗給Karmine Corp（KC），結束首屆FST國際賽，團隊合作默契與拚戰精神已經圈粉無數，並增加許多國際粉絲關注。

CFO從太平洋職業聯賽（LCP）脫穎而出，遠征南韓角逐今年首次舉辦的First Stand Tournament，在不被看好的情況下，選手與教練團扛住壓力，小組賽階段先後擊退歐洲（LEC）、美洲（LTA）及中國（LPL）三大賽區的代表隊，3勝1負晉級4強淘汰賽。陣中年僅17歲的中路選手HongQ蔡明宏，更展現初生之犢不畏虎的強大心臟，幾次危急時刻的精彩操作，幫助隊伍奠下勝基。

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國際賽經驗比較豐富的下路選手Doggo邱梓銓、打野選手JunJia 余峻嘉，雖然選角上屢被對手針對，依舊不妨礙他們的火力輸出；首次參加國際賽事的上路選手Driver沈宗樺，更被其餘賽區選手稱讚表現出色。

比賽現場有不少支持者以手繪加油板表達對CFO的支持。（Riot提供）

四強賽再度與歐洲賽區代表隊KC碰頭，休整一天的對方開賽企圖心十足，5搶3賽制中迅速連下兩把領先聽牌，沒有退路的CFO展現強大韌性，搶回兩把還以顏色，賽況推到2：2。最後一把關鍵戰，雙方打得非常激烈，CFO未能延續氣勢贏下，無緣晉級冠軍戰，但選手們的團隊精神已經證明，LCP 賽區雖然是新賽區，但實力不可小覷，也讓全世界的觀眾看見來自台灣的CFO。

賽後CFO總教練Chawy黃心磊表示，雖然無緣冠軍賽，為隊伍及賽區取得最高榮耀，但這次成績已經值得粉絲驕傲，「選手的表現都很亮眼，接下來我們會越來越好。」上路選手Driver也提到，國際賽感受相當不一樣，可以跟世界上最強的選手對決，還可以和現場的觀眾互動，希望自己能將這些經驗化作未來成長養分。

本屆賽事表現突出的小將HongQ，也對隊伍感到驕傲，談到即便最後主堡爆炸確定落敗，隊友也保持良好心態，「大家都跟彼此說我們是棒的。」今年英雄聯盟職業賽事有三大賽季，現在僅僅過了三分之一，First Stand Tournament的經驗對選手是一場經驗洗禮，從賽前不被看好，到讓世界看見台灣電競戰隊與選手的能力表現，就是最可貴的過程，吸收學習向下個賽季和國際賽發起挑戰。

在南韓國際賽場內，也有不少CFO的各國粉絲高舉手繪加油版大聲吶喊，讓選手們感受如家人般的溫暖，這正與中國信託的企業理念We are family契合，而中國信託銀行長期支持政府推廣電競運動政策，以企業力量培育新生代電競人才，除了贊助「中信飛牡蠣電競戰隊」參與職業賽事，也多次力挺「亞洲電子競技公開賽」，為年輕選手打造表現的舞臺，爭取年輕族群認同，更期待透過電競運動讓世界看見台灣。

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