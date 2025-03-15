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東京賽》生涯首遇單局挨3轟 戶鄉翔征坦言對對大谷丟保送很抱歉

2025/03/15 21:06

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在東京巨蛋與日職讀賣巨人進行友誼賽，日本巨星大谷翔平第3局轟出大號兩分砲，道奇靠第3局單局3轟攻進5分，重創巨人軍王牌投手戶鄉翔征。道奇隊最後以5比1贏球。戶鄉翔征賽後表示，這是一次很棒的經歷。

戶鄉翔征生涯在日職從未挨過單局3發全壘打，今天面對大聯盟衛冕軍道奇，先後被道奇隊康佛托（Michael Conforto）、大谷翔平、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）相繼開轟，單局失掉5分。這是戶鄉在職業生涯首次遭遇單局挨3轟的情況。

戶鄉翔征最後仍用92球投完6局，被敲6安包含3轟，失掉5分，送出4次三振，保送、觸身球各1次。戶鄉翔征對決大谷3個打席，被敲一發兩分砲，另兩次為保送、滾地球出局。

根據日媒《Sponichi Annex》報導，戶鄉翔征表示，很期待對決大谷翔平，能夠與這支世界頂尖的球隊交手，進場時非常期待，「很抱歉一開始丟保送，整體來說很享受這次經歷。」

對於生涯首次單局挨3轟，戶鄉翔征表示，「這是一次很棒的經歷，同時也讓我感覺到還有很多需要努力的地方。」

戶鄉翔征。（美聯社）戶鄉翔征。（美聯社）

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