中職》范國宸再見高飛犧牲打 富邦悍將贏了！

6局下張育成擊出右外野飛球落地形成三壘安打，同時靠右外野手林安可回傳球失誤，一口氣跑回本壘追回1分。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕中職公辦熱身賽富邦悍將前兩場都打到突破僵局制的延長賽第10局，而且最終都以1分之差飲恨，今天悍將告別悲情，9局下靠范國宸再見高飛犧牲打，最終就以6：5氣走統一獅。

此役2局下悍將進攻，張育成、戴培峰、董子恩先後敲安形成滿壘、陳真高飛犧牲打先馳得點，再靠2次保送擠回1分，富邦取得2：0領先。

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3局上兩出局二壘有人，蘇智傑適時敲安追回1分，4局上林安可轟出2分砲反超前，再靠1安和對手2次守備失誤添得1分。

6局下張育成擊出右外野飛球落地形成三壘安打，同時靠右外野手林安可回傳球失誤，一口氣跑回本壘追回1分。7局上獅隊靠1安和2次保送形成滿壘，代打林培緯高飛犧牲打進帳1分打點。

8局下悍將靠3安和保送追回2分，戰局回到原點，9局下一出局後蔡佳諺敲出三壘安打，范國宸擊出高飛犧牲打終結比賽。

6局下張育成擊出右外野飛球落地形成三壘安打，同時靠右外野手林安可回傳球失誤，一口氣跑回本壘追回1分。（富邦悍將提供）

林安可開轟。（統一獅提供）

林安可開轟。（統一獅提供）

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