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東京賽》把沒看過的球種轟出大牆 大谷翔平怪力震撼巨人軍鐵捕

2025/03/15 22:08

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在東京巨蛋與日職讀賣巨人進行友誼賽，日本巨星大谷翔平第3局轟出大號兩分砲，道奇靠第3局單局3轟攻進5分，重創巨人軍王牌投手戶鄉翔征。道奇隊最後以5比1贏球。本季轉戰巨人軍的32歲鐵捕甲斐拓也讚嘆對大谷的揮棒能力。

大谷翔平首打席面對戶鄉翔征，纏鬥6球後選到保送上壘。大谷在第二打席鎖定一顆曲球，轟出右外野大牆，形成一發兩分砲，大谷這一轟的擊球初速為105英哩（約168.9公里），仰角32度，飛行距離為391英尺。大谷翔平第三打席敲滾地球出局。

日媒《Daily》報導，當時第3局戶鄉翔征面對大谷翔平，丟出一顆首打席未投過的曲球，卻被大谷送到右外野大牆。戶鄉翔征受訪坦言，那顆球的高度不錯，看了重播畫面是打到球棒的前端，「能把那球轟出全壘打，大谷桑的力量真的是很驚人，我覺得還有很多需要努力的地方。」

甲斐拓也賽後回顧大谷的全壘打，「哎呀，那樣的曲球居然被他一擊逮中，還飛那麼遠。」甲斐拓也描述大谷的揮棒動作，當大谷面對這顆曲球時，打擊動作先停住，然後身體迅速地旋轉再把球打出去。

甲斐拓也今天先發蹲捕，他在第3局傳二壘阻殺道奇工具人艾德曼（Tommy Edman），讓道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）點名，「（巨人隊）特別引人注目的是先發捕手，臂力和守備都很好。」

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

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