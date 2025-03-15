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UVL》怎麼輸？台師大女排連25年爭冠 拚隊史第23冠

2025/03/15 22:03

台師大女排挺進UVL決賽。（大專體總提供）台師大女排挺進UVL決賽。（大專體總提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕沒讓複賽歷史重演，台師大在接發球到位、攻擊成功率提高、失誤率降低下，直落三勝高師，連續第25年晉決賽，將尋求連霸及隊史UVL第23冠，對手是連7年爭冠的台北市立大學。

台師大在「17」張稦豈得16分、陽孟娟11分、「阿寶」葉于雯10分帶動下，毫無懸念以25：11、25 ：9、25 ：12勝出，此役台師大攻擊得41分，攔網和發球各得6分，失誤丟8分，高師失誤則奉送22分。

台師大執行教練張恩崇透露，昨天練球狀況其實不好。「去年後補的陽孟娟、蔡逸婕，今年扛先發壓力太大一直打不好練到哭，還好開導後有打開心結，今天表現算穩定，其他的多是去年冠軍班底，有正常發揮。」

從複賽到決賽都穩定輸出的張稦豈，去年和李貝兒兩個大一「新生連線」率隊重返榮耀，坦言少了很能帶動氣氛的貝兒，喊聲變少的張稦豈說：「今天賽前一小時，貝兒有特別越洋視訊連線替我們加油，要我們相信自己可以。

113學年度UVL大專排球聯賽公開一級決賽在天母北市大體育館登場，女生組的賽事在16日上午10點由清華大學和高雄師大爭季軍，下午2點台北市大和台灣師大連續第7年在冠軍戰短兵相接。

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