全英賽》「最正女雙」志田千陽／松山奈未打敗中國宿敵 連兩年爭冠

志田千陽／松山奈未打敗中國宿敵。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕巴黎奧運女雙銅牌組合日本「最正女雙」志田千陽／松山奈未，本季首度在超級1000系列全英羽球公開賽合體，今天4強賽以21：9、21：17收拾世界排名第2的中國組合譚寧／劉聖書，連兩年晉級決賽，期待能一舉封后。

志田千陽／松山奈未在去年年終總決賽奪亞軍後，就按照原定計畫短暫拆夥，志田千陽改和松友美佐紀合作，不過兩人在馬來西亞公開賽8強、印度公開賽16強就出局，如今松山奈未、志田千陽再於全英賽合體。

請繼續往下閱讀...

志田千陽／松山奈未去年全英賽打下亞軍佳績，如今兩人在這項賽事持續挺進，首輪、16強及8強都是直落二告捷，證明兩人的默契依舊十足。志田千陽／松山奈未過去對陣譚寧／劉聖書9次僅拿3勝，且近4次對決全敗，包括去年巴黎奧運4強賽。

志田千陽／松山奈未此仗就有備而來，尤其首局10：1開局更直接把對手氣勢壓下去，即使中國組合一度逼近，兩人很快又以連續得分攻勢，也以懸殊差距快意先下一城。志田千陽／松山奈未挾著首局氣勢，在第二局先獲得6：1領先，雖然譚寧／劉聖書追到10：10平手，兩人還是有穩住陣腳，最終以直落二奪勝。

志田千陽／松山奈未去年在全英賽冠軍戰不敵南韓的白荷娜／李紹希，本屆重新合體就直闖決賽，將跟中國張殊賢／賈一凡、另一日本組合松本麻佑／福島由紀之間的贏家爭冠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法