MLB》青柳晃洋熱身賽防禦率高達12 如今遭費城人下放小聯盟

〔體育中心/綜合報導〕費城人今天做出人員異動,把7名選手降至小聯盟春訓營,包含日籍31歲低肩側投青柳晃洋。

青柳晃洋是來自日職阪神虎的投手,擁有「虎之潛水艇」的稱號,曾兩度摘得中央聯盟勝投王、1次奪央聯防禦率王。青柳晃洋去年季後透過入札制度挑戰大聯盟,最後以小聯盟約加入費城人隊。

不過,青柳晃洋前一次在當地時間13日登板面對勇士,僅投0.1局狂失3分,丟3次保送、1次觸身球、被敲1安。

青柳晃洋本季在大聯盟熱身賽出賽4場,防禦率高達12,共投3局失4分,被敲3安,合計丟多達6次保送、還有1次觸身球,賞6次三振,每局被上壘率為3。

Prior to today’s game, the Phillies reassigned the following players to minor league camp: RHP’s Koyo Aoyagi, Jose Cuas, Joel Kuhnel, John McMillon & Guillo Zuniga, LHP Nick Vespi and INF Rodolfo Castro.