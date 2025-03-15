MLB》青柳晃洋熱身賽防禦率高達12 如今遭費城人下放小聯盟

青柳晃洋。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天做出人員異動，把7名選手降至小聯盟春訓營，包含日籍31歲低肩側投青柳晃洋。

青柳晃洋是來自日職阪神虎的投手，擁有「虎之潛水艇」的稱號，曾兩度摘得中央聯盟勝投王、1次奪央聯防禦率王。青柳晃洋去年季後透過入札制度挑戰大聯盟，最後以小聯盟約加入費城人隊。

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不過，青柳晃洋前一次在當地時間13日登板面對勇士，僅投0.1局狂失3分，丟3次保送、1次觸身球、被敲1安。

青柳晃洋本季在大聯盟熱身賽出賽4場，防禦率高達12，共投3局失4分，被敲3安，合計丟多達6次保送、還有1次觸身球，賞6次三振，每局被上壘率為3。

Prior to today’s game, the Phillies reassigned the following players to minor league camp: RHP’s Koyo Aoyagi, Jose Cuas, Joel Kuhnel, John McMillon & Guillo Zuniga, LHP Nick Vespi and INF Rodolfo Castro. — Philadelphia Phillies （@Phillies） March 15, 2025

青柳晃洋。（資料照，法新社）

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