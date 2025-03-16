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大谷翔平率道奇對決阪神虎 今日賽事預告與轉播

2025/03/16 06:57

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有1場賽事轉播，勇士迎戰尼克，灣區大軍近期打出火燙6連勝，今日能捍衛主場延續勝場嗎？記得收看轉播囉！

中職熱身賽部分3地開打，富邦對決樂天，味全交手台鋼，兄弟則要對戰統一，喜愛中職的球迷記得收看轉播囉！

今日大聯盟熱身賽，道奇要交手阪神虎，派出塞揚名投史奈爾（Blake Snell）掛帥先發，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）也會登板，另外大谷翔平昨天有敲出全壘打，今天會有怎樣的表現呢？球迷千萬別錯過這場比賽囉。此外晚間賽事，小熊將對決讀賣巨人。

NBA

08:30 尼克@勇士 愛爾達體育1台、緯來體育

中職熱身賽

14:00 樂天@富邦 愛爾達體育2台

16:58 台鋼@味全 緯來育樂

17:00 統一@兄弟 愛爾達體育1台、緯來體育

大聯盟熱身賽

11:00 道奇VS阪神虎 愛爾達體育2台

18:00 小熊VS讀賣巨人 愛爾達體育2台

PLG

17:00 鋼鐵人@勇士 民視第一台

TPBL

14:30 戰神@夢想家 MOMOTV

17:00 海神@攻城獅 DAZN1

羽球

19:00 全英公開賽 決賽 愛爾達體育3台

桌球

11:00 WTT冠軍賽 重慶站 四強 愛爾達體育3台

18:30 WTT冠軍賽 重慶站 決賽 愛爾達體育4台

排球

10:00 UVL大專排球 男子季軍戰 愛爾達體育4台

16:00 UVL大專排球 男子冠軍戰 愛爾達體育4台

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