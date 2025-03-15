全英賽》太猛！李佳豪逆轉法國拉尼耶 晉級男單決賽創歷史

李佳豪。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名22的中租好手李佳豪，今深夜在超級1000系列全英羽球公開賽男單4強，以19：21、21：14、21：17逆轉上週奧爾良大師賽冠軍法國好手拉尼耶（Alex Lanier），驚奇之旅繼續下去。

李佳豪不僅斬斷拉尼耶的8連勝，他也是2020年周天成後，為台灣第2位打進歷史逾百年全英賽男單決賽的台灣選手，他決賽將挑戰世界球王中國石宇奇。

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李佳豪今天凌晨以21：9、21：18拍落日本好手西本拳太，挺進男單4強，不僅再創生涯最佳，更是繼周天成後，台灣第2位打進全英4強的男單選手。世界排名12的拉尼耶，上週在奧爾良大師賽決賽打敗「左手重砲」林俊易，在全英賽8強也強壓「羽球王子」王子維。

李佳豪初次交手拉尼耶，開賽就連拿4分，不過拉尼耶很快就熱機完畢，在4：7落後更是連得7分，以11：7超前進入技術暫停。暫停結束後，李佳豪陷入11：18劣勢，拉尼耶更是先來到20：15，即使李佳豪化解4局點，可惜還是功虧一簣，讓拉尼耶先下一城。

李佳豪第二局持續拉尼耶纏鬥，並靠著對方發球失誤，以11：10進入技術暫停，且暫停後更是成功壓制對手，以連得8分擴大優勢，最後拉尼耶竟然又是發球直接出界，李佳豪扳回一城。

李佳豪、拉尼耶在決勝局持續爭鬥，李佳豪持續主動搶攻，也憑藉刁鑽的球路讓對手多次反應不及，且拉尼耶越打越著急，李佳豪雖然錯過多個賽末點，不過還是完成逆轉勝。

法國好手拉尼耶。（美聯社）

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