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全英賽》盛讚李佳豪打超好！法國新星嘆無法破解、點出最大挑戰

2025/03/16 07:40

李佳豪。（美聯社）李佳豪。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕世界排名22的中租好手李佳豪，昨在超級1000系列全英羽球公開賽以19：21、21：14、21：17逆轉上週奧爾良大師賽冠軍法國好手拉尼耶（Alex Lanier），勇闖決賽。李佳豪在場上變化多端的打法，讓拉尼耶更是直言無法破解。

李佳豪賽後坦言，還沒辦法消化這場比賽的勝利，沒想到自己能打這麼好，「我對這結果感到很驚訝，第一局我還在適應比賽，速度跟不上對手，整體比較被動，直到最後才慢慢能打出賽前的策略。我很專心在比賽，沒想到輸贏，只想單純享受這舞台。」

李佳豪指出，他在比賽後段變得有些急躁，在擊球點和組織進攻方面不太理想。「教練提醒我要回到原本的比賽計畫，我也做出了調整。我確實有點緊張，因為比賽非常接近。」

拉尼耶則表示，自己未能找到應對李佳豪的辦法，「在場上很難保持專注，身體狀態也不好。但必須承認他確實打得很棒，展現高張力，戰術運用妥當。我今天完全跟不上，這也是我唯一感到失望的地方，我找不到破解的方法。」

「他的打法很獨特，很也有技巧，真的與眾不同。擊球速度也快，還帶有許多迷惑性的變化。我的腳步沒跟上，身體很疲憊，所以面對這種假動作更是難上加難，他的擊球強度是今天最大的挑戰。」拉尼耶說道。

世界排名22的李佳豪今天決賽將挑戰世界球王中國石宇奇，而他躋身決賽至少能進帳1萬1500分積分，下週世界排名將擠進前20大關，再創生涯最佳。

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