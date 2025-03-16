棒球》陳偉殷「肩」熬引退 同梯強投羅錦龍坦言：感同身受

陳偉殷。（取自IG影片）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕「台灣殷雄」陳偉殷今天將在老東家中日龍主場名古屋巨蛋進行引退儀式，他昨天也和家人先到中日二軍基地回味當年點滴，而身為和殷仔在高苑青棒同梯的昔日強投羅錦龍則對他引退「感同身受」，直言：「我覺得他應該還可以投，但肩膀的復健過程真的滿累，確實挑戰很大。」

中日龍今天台灣時間中午12點半在主場（註：2021年更名為萬特利巨蛋名古屋）和西武獅進行熱身賽，賽前則邀請陳偉殷「回娘家」開球，也是他在投手丘象徵性的最後一投，意味他正式向投手丘告別。

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2003年從高苑青棒畢業的陳偉殷，和鄭錡鴻、鍾承祐、高國輝和羅錦龍都是同屆同學，而在殷仔引退後，那一批投身職棒的球員也全部退役。羅錦龍目前擔任統一獅牛棚教練，當年是以140萬美元簽約金赴美的少年強投，他表示自己和鄭錡鴻在高中成名較早，高一就進入即戰名單，而殷仔是在高二、高三成為主力，「他那年（2002年）在高中聯賽還創下一個紀錄，單場飆出22次三振，完全野茂吾郎（註：日本動漫「棒球大聯盟」主角）的感覺！」

對於殷仔選擇退休，身為老同學的羅錦龍直覺認定他還可以投，「但我相信肩膀的復健過程真的滿累，跟以往手肘比起來，真的肩膀的挑戰比較大。而且他大前年開刀，在這個年紀開刀，又在肩膀，真的挑戰很大。」羅錦龍認為或許是殷仔的肩膀還有痛感、不舒服，「雖然他還可以投，但這些原因讓他累了吧，不然我相信選手一定都還會想丟的。」

羅錦龍原本也希望殷仔可以回來台灣投球，或是在獨立聯盟繼續丟，「但累了吧，可能讓他想法不一樣，想多陪伴家人。」羅錦龍在2015年5月也因右肩肩盂唇裂開和二頭肌腱斷裂開刀，漫長復健後才在隔年7月4日站上獅隊二軍投手丘，而後始終未能在一軍戰場有所表現，便於2019年季後引退轉任教練，也因此對於殷仔選擇退休，他才會很有感觸地說：「感同身受」。

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