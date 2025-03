MLB》去年勇奪國聯新人王 海盜火球狀元史基斯首扛開幕戰先發

史基斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕海盜今天宣布由新科國聯新人王、火球狀元史基斯(Paul Skenes)擔任新球季的開幕戰投手,迎來他大聯盟生涯的一個重要里程碑。

史基斯去年繳出11勝3敗、170K和防禦率1.96的好成績,最終他成功拿下國聯新人王,同時也在國聯塞揚獎票選中拿下第三名,這樣出色的表現不僅讓他成為海盜王牌先發,同時也是聯盟中最受矚目的年輕投手。

史基斯本季在春訓先發3場拿下1勝,合計10局被敲12支安打失4分,另有12次三振和5次保送,防禦率為3.60。史基斯春訓積極開發卡特球和伸卡球兩種新球路,新賽季的表現令人期待。

海盜今天在社群平台發布影片,記錄下總管薛爾頓(Derek Shelton)親自通知史基斯是開幕戰先發投手的反應,當時史基斯走進總管辦公室,兩人先簡短聊了聊史基斯的牛棚訓練和身體狀況。隨後,薛爾頓站起來對斯基恩斯說道:「你將在3月27日與馬林魚的比賽中擔任開幕戰先發投手。」這也是史基斯生涯首度扛下開幕戰的重任。

