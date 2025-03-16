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東京賽》藍色旋風席捲日本！道奇老將盛讚大谷：史上最偉大棒球員

2025/03/16 09:06

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇為了備戰大聯盟海外開幕系列賽，昨日在熱身賽與讀賣巨人交手，道奇在大谷翔平2分砲炸裂帶動下3局上灌進5分，以5：1贏球。道奇36歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）受訪時感謝日本球迷的愛戴，更盛讚大谷翔平是所有棒球選手的典範，將是棒球史上最偉大的球員。

羅哈斯昨日對戰巨人2打數1安打，獲得1次觸身球保送，並在3局上靠著帕赫斯（Andy Pages）的長打從一壘狂奔至本壘拿下第2分。羅哈斯賽後談到這次跑壘時表示，這就是道奇的作戰風格，他們來到這裡，就是要帶給日本球迷精采的比賽。

羅哈斯首次造訪日本，直呼很棒，日本有著深厚的棒球歷史，過去也有許多委內瑞拉球員在這裡打球，能在這樣的國家比賽是一段幸福的時光。他也提到，自己在美國時就能感受日本球迷的熱情，在社群平台上都會收到很多日本球迷的留言，「我們希望能用『道奇藍』席捲日本，自己能親身感受這一點，讓我非常高興。」

大谷翔平昨日在3局上砲轟巨人王牌戶鄉翔征，掃出右外野大號2分砲，驚人怪力震撼東京巨蛋，讓日本球迷嘖嘖稱奇。羅哈斯給大谷高度評價，「每次和翔平相處，我都會更感受到他是真正的男人，被寄予厚望卻始終能超越期待，他不僅是一位偉大的人也是偉大的球員，更是所有棒球選手的典範。所以，我認為大谷會被成為棒球史上最偉大的球員。」

羅哈斯。（資料照，美聯社）羅哈斯。（資料照，美聯社）

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