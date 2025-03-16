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NBA》湖人禁區要得救了？24歲主戰中鋒明有望回歸 詹皇也有好消息

2025/03/16 08:39

詹姆斯與海伊斯。（資料照）詹姆斯與海伊斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕湖人近期遭遇傷兵潮，也吞下一波4連敗。不過今天傳出好消息，24歲主戰中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）有望復出。

海伊斯本季在湖人禁區發揮重要作用，特別是在東契奇（Luka Doncic）到來、戴維斯（Anthony Davis）離隊後角色更加吃重。本季海伊斯出賽40場（19場先發），場均6.4分4.6籃板1.1助攻1.0火鍋，然而日前他因右膝受傷，已經連續缺陣4場。

不過根據湖人傷兵報告，海伊斯與昨天因傷勢管理而缺陣的東契奇，明天對戰太陽的比賽都被列為很可能出戰（probable），至於昨天砍下32分的新秀射手柯奈特（Dalton Knecht），也被列為很可能出戰。

另外，昨天也因傷勢管理缺陣的芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）與文森（Gabe Vincent），明天比賽被列為出賽存疑（questionable）；至於八村壘、詹姆斯（LeBron James）則確定仍無法出賽。

昨天湖人以126：131不敵金塊，不過總教練瑞迪克（JJ Redick）賽前透露，八村壘、詹姆斯與海伊斯都即將回歸。如今海伊斯有望於明天就回到場上，至於八村壘與詹姆斯，也有望於下週復出。

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