MLB》曾單季防禦率「0」去年在道奇卻被打爆！32歲右投轉戰響尾蛇

費耶雷森。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇3A的雷諾王牌隊（Reno Aces） 宣布，球隊以1年小聯盟合約網羅32歲後援右投費耶雷森（J.P. Feyereisen）。

費耶雷森2014年被守護者選中，直到2020年才在釀酒人贏來大聯盟初登板，隔年開始獲得穩定出賽機會，不過釀酒人在季中將他交易至光芒，換來游擊手阿德梅斯（Willy Adames）。來到光芒後，費耶雷森表現持續進化，2022年投24.1局沒有失分，防禦率0.00，但卻因肩傷提前結束球季。

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費耶雷森在該年底被交易至道奇，不過因養傷錯過整個2023年球季。去年費耶雷森終於復出，但表現大幅下滑，出賽10場投11局，被敲出11支安打包含3轟，失掉10分都是自責分，防禦率高達8.18；在3A出賽33場投42.2局，防禦率也是不理想的5.48。道奇去年7月將費耶雷森移出40人名單，他在11月選擇成為自由球員。

響尾蛇整個休季都在尋找補強牛棚的方案，但仍未找到理想終結者人選。雖然費耶雷森並非穩定選擇，但他過去巔峰時期表現極佳，若響尾蛇能幫助費耶雷森找回他在光芒時期的實力，未來有機會在今年球季成為響尾蛇牛棚高張力局數的後援人選。

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