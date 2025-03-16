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網球》艾卡拉茲印地安泉三連霸夢碎 4強爆冷不敵德雷珀

2025/03/16 09:01

艾卡拉茲與德雷珀致意。（歐新社）艾卡拉茲與德雷珀致意。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩屆冠軍艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）歷經3盤大戰，1：6、6：0、4：6爆冷不敵英國左手拍德雷珀（Jack Draper），印地安泉網賽男單4強止步，西班牙第2種子三連霸美夢也提前破碎。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽，已在美國南加州沙漠進入尾聲。面對來勢洶洶的13種子德雷珀，艾卡拉茲熱機稍慢，0：3開局之後，第6局再遭對方破發，首盤拱手讓人；不過21歲的衛冕者次盤強力反撲，連破帶保橫掃6局，「送蛋」還以顏色。

新世代雙雄各下一城，戰線逼進決勝盤，艾卡拉茲又陷入亂流，兩度發球局失守，形成2：5落後，儘管他在無路可退第8局突破，也未能進一步扳回頹勢，苦戰1小時44分鐘受挫，終止跨季賽史16連勝。

人氣極旺的艾卡拉茲，2023、2024年印地安泉連莊，今年原本期許追上「三巨頭」中瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）腳步，完成三連霸並榮膺賽史第3人，如今他4強出局，只能坐視職業生涯首闖大師賽決戰的德雷珀，與丹麥12種子魯內（Holger Rune）爭奪冠軍。

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