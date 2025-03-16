MLB》美聯三冠王春訓飆161公里火球 老虎主帥：腎上腺素激發

老虎投手三冠王史庫柏爾。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老虎新科美聯賽揚獎得主史庫柏爾（Tarik Skubal）今天在熱身賽對戰費城人，先發5局飆7K失2分，更飆出100.1英哩（約161公里）的火球，老虎終場與費城人以2：2握手言和。

老虎投手三冠王史庫柏爾今天與費城人王牌投手惠勒（Zack Wheeler）展開強投對決，大物一壘手基斯（Colt Keith）首局敲出帶有2分打點的左外野長打，幫助老虎先馳得點，史庫柏爾3局下遭遇亂流，接連被馬許（Brandon Marsh）和透納（Trea Turner）敲出安打，之後在一三壘有人1出局時被明星強打哈波（Bryce Harper）敲出適時安打丟1分，雖然在4局下回穩投出三上三下，並飆出100.1英哩火球三振掉重砲卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）結束該局，但5局被敲2支安打後，透納的高飛犧牲打進帳第2分扳平戰局。

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史庫柏此役先發5局用68球，被敲6安失2分，另有7次三振，熱身賽防禦率為2.70。史庫柏賽後談到自己飆出破100英哩的火球時表示，「有100英哩？那算不錯喔，這就是我該有的表現，那一局是投得很完美，這就是我想在投手丘上做的事情。」

史庫柏爾下週對戰金鶯將是他本季熱身賽最後一場先發，之後他將會為3月27日對戰道奇的開幕戰做好準備，總教練辛奇（A.J. Hinch）表示，熱身賽的用意就是增加比賽經驗，對於史庫柏爾來說，找回比賽的感覺是非常重要的，這會激發一點點的腎上激素，頂尖球員通常都需要在春訓時找回這樣的感覺。

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