東京賽》阪神王牌曾遭大谷跪地開轟！道奇主帥：不會再投指叉了吧

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天將與阪神虎進行熱身賽，阪神虎今天推出王牌投手才木浩人掛帥先發，大谷翔平也曾從他手中開轟，對此道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也打趣回應。

阪神昨天以3：0完封小熊，今天將要跟昨天擊敗讀賣巨人的道奇進行熱身賽。今天阪神派出王牌投手才木浩人，他曾在2023年經典賽熱身賽當中，面對大谷投出指叉球，卻被敲出「跪地」全壘打。

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對此羅伯斯笑道：「我不知道他打出全壘打，但看到他跪地擊球，應該是把指叉球打得很漂亮，才木應該不會再投指叉了吧！」羅伯斯接著說道：「如果才木對大谷再次投出他之前打過的球種，那將會非常刺激。」

談到今天即將交手的阪神虎，羅伯斯表示對其沒有太多特別的印象，「但昨天的先發左投（門別啓人）表現非常精彩，我很期待今天的比賽。」

今天道奇將派出2屆塞揚左投史奈爾（Blake Snell）先發，1棒指定打擊大谷翔平，2棒二壘手艾德曼（Tommy Edman），3棒一壘手佛里曼（Freddie Freeman），4棒右外野手T.赫南德茲（Teoscar Hernandez），5棒三壘手馬恩西（Max Muncy），6棒捕手史密斯（Will Smith），7棒左外野手康佛托（Michael Conforto），8棒游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），9棒為中外野手帕赫斯（Andy Pages）。

阪神先發打序，1棒中外野手近本光司，2棒二壘手中野拓夢，3棒三壘手佐藤輝明，4棒右外野手森下翔太，5棒一壘手大山悠輔，6棒左外野手前川右京，7棒游擊手木浪聖也，8棒指定打擊原口文仁，9棒捕手坂本誠志郎。

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