東京賽》大谷翔平主辦壽司派對 山本由伸說要保密只透露這件事

大谷翔平和山本由伸。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸將要擔任大聯盟海外開幕戰的先發投手，今天在賽前記者會受訪表示，看到隊友積極體驗日本文化和享受美食，這讓他感到非常開心，並笑說「壽司派對」的具體內容要保密。

道奇將與小熊在18、19日進行大聯盟海外開幕系列賽，道奇總教練羅伯斯曾透露，大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希特別在今天舉辦只有選手參加的晚宴，請來壽司達人，屆時將有31人參加。山本由伸今天對此笑說：「活動是由大谷翔平發起，我們都希望大家能玩得開心，具體內容是秘密，能透露的就是我們準備了壽司和烤雞串。」

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此外，山本由伸也提到，隊友會告訴他去哪裡玩或是吃了什麼日本在地美食，而且他也教了隊友很多日語，看到隊友積極體驗日本文化和享受美食，這讓他感到非常開心。

大谷翔平昨日與讀賣巨人的熱身賽開轟，山本由伸在場邊被捕捉到出現吃驚表情，他表示，這是因為當天早上起床時，自己就覺得大谷會敲全壘打，沒想到成真了。

山本由伸在開幕戰將與今永昇太上演日本強投內戰，寫下大聯盟首見紀錄，山本透露，自己蠻常與今永聯繫，但沒有去深入聊到開幕戰，但這場比賽有特別的意義，他會全力以赴地去投球。

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