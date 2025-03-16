晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WBC資格賽因失誤自責落淚 西班牙三壘手接連發文感謝台灣球迷

2025/03/16 10:42

西班牙三壘手恩卡納西昂。（本報合成，擷取自@wander_jsegura/IG）西班牙三壘手恩卡納西昂。（本報合成，擷取自@wander_jsegura/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在2月25日的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）A組排名賽中擊敗西班牙，成功拿下2026年經典賽門票。然而，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）在比賽中兩度發生失誤，讓台灣隊攻下關鍵2分。他當場自責落淚，賽後甚至有網友跑到他的社群留言嘲諷，導致他一度關閉留言，並將Instagram鎖成私人帳號。不過，近日他接連發文表達對台灣球迷的感謝，甚至特地附上台灣國旗，讓許多球迷驚喜不已。

恩卡納西昂在本月11日於「Threads」發文寫下：「非常感謝台北」（Tranks you very much （taipei）），並附上愛心、棒球、西班牙國旗與台灣國旗的表情符號。台灣球迷熱情回應，紛紛留言鼓勵，甚至邀請他再次來台，他也親自回覆「很快」（Prontooo），讓球迷驚喜不已。

昨（15）日深夜，恩卡納西昂再度在Instagram和Threads發布新貼文，分享多張比賽時的照片，並在內文附上愛心、棒球、西班牙國旗、台灣國旗等表情符號，吸引許多台灣粉絲前來朝聖。球迷們紛紛留言表示：「我們愛你」、「棒球無國界」、「你是最棒的球員！」

在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中