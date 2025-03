WBC資格賽因失誤自責落淚 西班牙三壘手接連發文感謝台灣球迷

西班牙三壘手恩卡納西昂。(本報合成,擷取自@wander_jsegura/IG)

〔即時新聞/綜合報導〕台灣隊在2月25日的世界棒球經典賽資格賽(WBCQ)A組排名賽中擊敗西班牙,成功拿下2026年經典賽門票。然而,西班牙隊三壘手恩卡納西昂(Wander Encarnación)在比賽中兩度發生失誤,讓台灣隊攻下關鍵2分。他當場自責落淚,賽後甚至有網友跑到他的社群留言嘲諷,導致他一度關閉留言,並將Instagram鎖成私人帳號。不過,近日他接連發文表達對台灣球迷的感謝,甚至特地附上台灣國旗,讓許多球迷驚喜不已。

恩卡納西昂在本月11日於「Threads」發文寫下:「非常感謝台北」(Tranks you very much (taipei)),並附上愛心、棒球、西班牙國旗與台灣國旗的表情符號。台灣球迷熱情回應,紛紛留言鼓勵,甚至邀請他再次來台,他也親自回覆「很快」(Prontooo),讓球迷驚喜不已。

請繼續往下閱讀...

昨(15)日深夜,恩卡納西昂再度在Instagram和Threads發布新貼文,分享多張比賽時的照片,並在內文附上愛心、棒球、西班牙國旗、台灣國旗等表情符號,吸引許多台灣粉絲前來朝聖。球迷們紛紛留言表示:「我們愛你」、「棒球無國界」、「你是最棒的球員!」

在 Threads 查看

在 Instagram 查看這則貼文 Wander J. Encarnacion segura(@wander_jsegura)分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法