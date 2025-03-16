WBC資格賽因失誤自責落淚 西班牙三壘手接連發文感謝台灣球迷

西班牙三壘手恩卡納西昂。（本報合成，擷取自@wander_jsegura/IG）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊在2月25日的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）A組排名賽中擊敗西班牙，成功拿下2026年經典賽門票。然而，西班牙隊三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）在比賽中兩度發生失誤，讓台灣隊攻下關鍵2分。他當場自責落淚，賽後甚至有網友跑到他的社群留言嘲諷，導致他一度關閉留言，並將Instagram鎖成私人帳號。不過，近日他接連發文表達對台灣球迷的感謝，甚至特地附上台灣國旗，讓許多球迷驚喜不已。

恩卡納西昂在本月11日於「Threads」發文寫下：「非常感謝台北」（Tranks you very much （taipei）），並附上愛心、棒球、西班牙國旗與台灣國旗的表情符號。台灣球迷熱情回應，紛紛留言鼓勵，甚至邀請他再次來台，他也親自回覆「很快」（Prontooo），讓球迷驚喜不已。

請繼續往下閱讀...

昨（15）日深夜，恩卡納西昂再度在Instagram和Threads發布新貼文，分享多張比賽時的照片，並在內文附上愛心、棒球、西班牙國旗、台灣國旗等表情符號，吸引許多台灣粉絲前來朝聖。球迷們紛紛留言表示：「我們愛你」、「棒球無國界」、「你是最棒的球員！」

在 Threads 查看

在 Instagram 查看這則貼文 Wander J. Encarnacion segura（@wander_jsegura）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法