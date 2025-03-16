NBA》派理查德締板凳暴徒史上第一紀錄 波辛傑斯率綠衫軍撕破籃網

派理查德。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克明星中鋒波辛傑斯（Kristaps Porzingis）因病缺席8場後，在今天與籃網的比賽中復出，全場攻下24分，決勝節更貢獻14分，派理查德（Payton Pritchard）包辦最後6分，更刷新替補球員的單季三分球紀錄，綠衫軍終場以115：113險勝，賞給籃網3連敗。

塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）和派理查德上半場分別攻下13分和11分，塞爾提克次節打出一波20：5的攻勢取得雙位數領先優勢，上半場以63：51領先籃網。

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籃網在下半場逐漸追回失分，C.強森（Cameron Johnson）砍進三分球，第四節一度將比數追到92：94兩分落後，波辛傑斯此時挺身而出，連拿8分擴大領先優勢，雖然塞爾提克在最後2分鐘一度領先達11分，但籃網砍進3顆三分冷箭，一度追到113：114，但已經為時已晚，塞爾提克終場以115：113驚險擊敗籃網。

波辛傑斯豪取全場最高的24分，塔圖姆貢獻20分、8籃板和8助攻，派理查德替補砍進5顆三分球，攻下22分、6籃板和2抄截，他也以220顆三分球刷新替補球員紀錄。

籃網以C.強森的23分最佳，外帶10籃板和6助攻，K.強森（Keldon Johnson）砍進5顆三分球有21分、6籃板，威爾森（Jalen Wilson）和路易斯（Maxwell Lewis）都拿下15分。

波辛傑斯。（法新社）

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