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NBA》柯瑞攻下28分 勇士力退尼克豪取7連勝

2025/03/16 11:09

柯瑞。（路透）柯瑞。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰尼克，柯瑞（Stephen Curry）轟下全隊最高28分，加上穆迪（Moses Moody）貢獻18分，率隊以97：94擊退尼克，收下7連勝。

勇士一哥柯瑞在前役完成4000顆三分球壯舉，球隊戰績也持續開出紅盤，近12戰僅吞下1敗，排名持續提升，今天在主場迎戰尼克盼能延續連勝。

勇士在首節靠著巴特勒（Jimmy Butler）壓哨球，暫時取得微幅領先，兩隊在次節持續拉鋸，尼克進攻多點開花，上半場三分球團隊命中率45.5%、4人得分上雙；反倒是勇士得分大多集中在柯瑞一人身上，他在前兩節拿下11分，還上半場結束前飆進三分球，助隊半場打完暫時取得54：50領先。

易籃後，尼克持續緊追，但勇士末節在穆迪發揮下打出9：3攻勢，一度擴大領先。尼克很快還以顏色，湯斯（Karl-Anthony Towns ）一人連拿11分，助隊持續緊追，雙方僅剩2分差。

勇士很快穩住陣腳，柯瑞、穆迪適時得分，即便最後關頭阿努諾比（OG Anunoby）轟進三分球也無濟於事，只能眼看勇士延續連勝。

勇士今天4人得分上雙，柯瑞進帳全隊最高28分、7籃板，穆迪進帳18分；尼克湯斯拿下全場最高29分、12籃板，阿努諾比23分。

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