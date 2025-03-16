NBA》昨差點打輸殘陣湖人！金塊今遭東部墊底巫師大號三分準絕殺

約基奇。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天對決東部爐主的巫師，當家中鋒約基奇（Nikola Jokic）繳出40分準大三元的演出，但金塊防守自第一節打完後就下線，遭到巫師爆擊，最後更被波爾（Joradn Poole）投進超大號準絕殺三分球，以123：126在主場吞下難堪敗仗。

金塊今天首節靠著MVP約基奇狂拿20分帶領下，團隊單節近7成命中率狂轟44分；然而進入次節後手感降溫，也慢慢被巫師追上。易籃後防守更是漫不經心，多次讓對手出現大空檔機會，被打出32：23攻勢追平比分。

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決勝節金塊一度將比分拉開至112：104，但防守依舊沒有回魂，巫師再度趁勝追擊，波爾投進中距離取得120：119領先，金塊靠著魏斯布魯克（Russell Westbrook）與穆雷（Jamal Murray）連續得分，在最後5.1秒與巫師戰成平手，然而波爾在僅剩2.1秒之際命中超大號三分球，在客場粉碎金塊。

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金塊昨天面對詹姆斯（Lebron James）、東契奇（Luka Doncic）都不在的湖人差點輸球，最後只以131：126險勝，今天更遭到東部弱旅巫師準絕殺，戰績再度跌回西部第3名。約基奇此役攻下40分13籃板9助攻，魏斯布魯克三分8投4中全隊最多，進帳22分11助攻4籃板，穆雷24分7助攻4抄截，小波特（Michael Porter Jr.）20分11籃板。

巫師拿下本季第15勝，持續在東部墊底。榜眼薩爾（Alex Sarr）攻下全隊最高34分，投進準絕殺三分的波爾19分6助攻，喬治（Kyshawn George）19分，錢帕尼（Justin Champagnie）16分。

波爾投進大號準絕殺三分。（路透）

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