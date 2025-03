NBA》昨差點打輸殘陣湖人！金塊今遭東部墊底巫師大號三分準絕殺

約基奇。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今天對決東部爐主的巫師,當家中鋒約基奇(Nikola Jokic)繳出40分準大三元的演出,但金塊防守自第一節打完後就下線,遭到巫師爆擊,最後更被波爾(Joradn Poole)投進超大號準絕殺三分球,以123:126在主場吞下難堪敗仗。

金塊今天首節靠著MVP約基奇狂拿20分帶領下,團隊單節近7成命中率狂轟44分;然而進入次節後手感降溫,也慢慢被巫師追上。易籃後防守更是漫不經心,多次讓對手出現大空檔機會,被打出32:23攻勢追平比分。

請繼續往下閱讀...

決勝節金塊一度將比分拉開至112:104,但防守依舊沒有回魂,巫師再度趁勝追擊,波爾投進中距離取得120:119領先,金塊靠著魏斯布魯克(Russell Westbrook)與穆雷(Jamal Murray)連續得分,在最後5.1秒與巫師戰成平手,然而波爾在僅剩2.1秒之際命中超大號三分球,在客場粉碎金塊。

JORDAN POOLE WINS IT FROM WAY DOWNTOWN pic.twitter.com/OtymzdFekX