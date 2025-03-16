棒球》陳偉殷引退儀式造成門票熱賣 將戴上防禦率王手套「最後一投」

陳偉殷今天在老東家中日龍舉行引退儀式，賽前將擔任開球嘉賓，也進行生涯象徵性「最後一投」。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕「台灣殷雄」陳偉殷今天在老東家中日龍舉行引退儀式，賽前將擔任開球嘉賓，也進行生涯象徵性「最後一投」；殷仔將戴上他在2009年拿到央聯防禦率王的手套開球，而他的引退儀式傳出後也造成這場熱身賽門票熱賣。

中日龍在台灣時間中午12點半和西武獅進行熱身賽，殷仔賽前到場時，就帶著兩個兒子去跟中日監督井上一樹和西武監督西口文也致意，井上還摸摸殷仔小孩的頭。殷仔也特別向日本媒體說明近況，進入休息室後也和目前擔任一軍投手教練的前隊友山井大介寒喧，山井還將殷仔的手表脫下來戴上，展現好交情。

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在殷仔引退儀式的消息傳出後，這場熱身賽的門票立刻造成搶購，球團人士還向台灣媒體透露還有加開座位區。殷仔在2009年投出身價，並以防禦率1.54拿下央聯防禦率王，而他今天就將戴上防禦率王的手套及當年中日龍球衣，進行最後一投的留念。

陳偉殷今天在老東家中日龍舉行引退儀式，賽前將擔任開球嘉賓，也進行生涯象徵性「最後一投」。（特派記者倪婉君攝）

陳偉殷今天在老東家中日龍舉行引退儀式，賽前將擔任開球嘉賓，也進行生涯象徵性「最後一投」。（特派記者倪婉君攝）

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