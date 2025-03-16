東京賽》震撼道奇2屆塞揚史奈爾！ 阪神虎怪力男炸裂3分砲

佐藤輝明。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天與阪神虎進行熱身賽，阪神「怪力男」佐藤輝明4局下砲轟2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），敲出右外野3分砲，阪神取得3：0領先。

阪神虎昨日以3：0完封小熊，今天對上衛冕軍道奇。史奈爾在3局前與阪神王牌投手才木浩人展開激烈投手戰，史奈爾投出9上9下，並飆出5次三振，但4局下控球出現狀況，先是對近本光司投出四壞球保送，隨後又被中野拓夢敲出中外野安打，下一棒「央聯四天王」之一的佐藤輝明狙擊偏高的152公里速球，將球一棒送往右外野大牆外，形成一發3分砲，這一轟擊球初速高達100.4英哩，飛行距離為373英呎。

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史奈爾挨轟後又被森下翔太敲出左外野二壘安打，之後更投出1次保送，他最後連飆2K化解一三壘有人的失分危機，成功止血。史奈爾此役先發4.1局用80球，被敲3支安打，包括1發3分砲，另有7次三振和2次保送，防禦率為6.23。

史奈爾。（美聯社）

Teruaki Sato. 3-run shot off Blake Snell.



100.4 mph exit velo

77 mph bat speed

373 ft



pic.twitter.com/2r9hlFcEgi — Yakyu Cosmopolitan （@yakyucosmo） March 16, 2025

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