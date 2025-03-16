東京賽》「復仇的三振！」 阪神王牌壓制大谷、封鎖道奇打線

阪神虎王牌投手才木浩人。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕連續兩天和美職的熱身賽，阪神虎隊先發投手都有亮眼表現。繼昨20歲左投門別啟人封鎖小熊隊之後，今天先發出戰道奇隊的王牌才木浩人，同樣展現壓制力，首局三振大谷翔平，更讓阪神虎球迷喝采。

才木浩人曾在2023年經典賽熱身賽當中，面對大谷投出指叉球，卻被對方敲出「跪地」全壘打。這次首局首打席再戰大谷，才木浩人在2好2壞之下，又投出拿手的指叉球，這回三振大谷翔平。

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日媒報導，三振瞬間，右外野阪神虎迷猛烈喝采。網路上球迷留言則說：「成功復仇的三振！投得漂亮。」、「讓大谷揮空三振，總算稍微雪恥了。」

雙方對決的第2打席出現在3局上，這次才木和捕手坂本誠志郎改變配球策略，完全以直球為主對決大谷，最終內角偏高位置的直球，讓大谷擊出中外野飛球出局。

4局下，道奇塞揚獎強投史奈爾（Blake Snell）先保送近本光司，又被中野拓夢敲安，佐藤輝明接著擊出右外野方向全壘打，阪神不僅先馳得點，還瞬間手握3分領先。森下翔太接著擊出二壘打，史奈爾在1出局後又投出保送，三振原口文仁才投完該半局。

才木直到5局上，才被馬恩西（Max Muncy）擊出道奇團隊首安，隨後靠著中野拓夢二壘美技雙殺化解大半危機。總計才木浩人投5局、送出7次三振，僅被擊出1安打，無失分之姿完成先發任務。

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