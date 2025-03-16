路跑》富邦攜手萬金石馬拉松熱血開跑 打造永續賽事

萬金石馬拉松今登場。（富邦金控提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕新北市萬金石馬拉松今於萬里翡翠灣盛大開跑，吸引來自超過31個國家、超過1.1萬名國內外跑者熱情參與。

富邦金控自2020年起贊助新北市萬金石馬拉松，至今已邁入第6年，持續力挺「最美賽道」馬拉松，並共促賽事綠色轉型，創造永續共好。此外，「2025雙北世界壯年運動會」即將在今年5月登場，富邦亦攜手萬金石馬拉松，一起為世壯運暖身加油。

請繼續往下閱讀...

富邦金控及子公司致力推廣健康運動，並長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，更是唯一贊助國內四大馬拉松（新北市萬金石馬拉松、台北馬拉松、台灣米倉田中馬拉松、高雄馬拉松）的金融業者。

富邦金控自2021年起率台灣企業之先結合運動與永續，推動Run For Green™倡議計畫，結合包含新北市萬金石馬拉松等四大馬拉松，賽程累積達40公里，富邦金控就為跑者種一棵樹，目標於五年內為台灣種下10萬棵樹，2024年富邦更擴大推出「富邦 Run For Green™ 全民線上跑」，讓民眾透過日常跑步也能響應種樹。截至去年底，參與跑者累積超過30萬人次，總計領樹已經超過10萬棵樹，提早達成富邦承諾在五年內為台灣種植10萬棵樹的目標。

新北市萬金石馬拉松亦積極邁向綠色賽事，不只是台灣首場世界田徑總會認證金標籤（Gold Label）賽事，更於獲美國責任運動協會頒發國際責任運動銀標章，同時遵循世界田徑總會期待，由第三方認證單位進行ISO14067碳足跡盤查，目標逐年減碳10%。

金石馬拉松除已採線上報名、完賽證明電子化，並運用咖啡渣及寶特瓶製作跑衣、回收布料作工作外套，另外賽道計時車及機巡使用電動車、賽後補給使用在地食材、搭建LED拱門取代一次性帆布輸出，獎盃製作也加入回收材料等，攜手所有參賽者推動環境永續。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法