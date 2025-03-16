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路跑》「印帝」周庭印連霸萬金石全馬國內冠軍 衣索比亞女將破大會

2025/03/16 12:51

周庭印連霸國內男子組全馬冠軍。（官方提供）周庭印連霸國內男子組全馬冠軍。（官方提供）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2025新北市萬金石馬拉松今在萬里翡翠灣熱血開跑，來自衣索比亞的女子菁英選手嘉蒂絲（Ｍulu Gadise）以2小時29分14秒的成績，刷新女子全馬賽會紀錄，至於「印帝」周庭印則連霸國內男子組冠軍。

獲金標籤認證的萬金石馬拉松每年平均有來自30個國家、超過1萬1,000人參賽，將國際友人帶到北海岸，而今年特別邀請來自厄利垂亞、衣索比亞、肯亞等國13位國際菁英好手來台，共計31國、374位外籍選手，超過1萬1000位選手參加。

今天當地天氣濕冷，雖然風勢大，但馬拉松女子組冠軍嘉蒂絲以2小時29分14秒，成功打破大會紀錄2小時29分25秒，她賽後表示，非常開心奪得冠軍，賽道風景很美，期待明年天氣好的情況下回歸，再來萬金石打破個人最佳成績。

馬拉松男子組冠軍同為來自衣索比亞的菁英選手畢斯騰（Masresha Bere Bisetegn）以2小時13分47秒奪冠，他表示，為此賽事備戰3個月，今天風勢大很有挑戰性，對萬金石永續環境的作為相當認同。

國內男、女組冠軍同為2022年冠軍組合，國內好手周庭印以2小時26分19秒連霸，他賽後分享征戰策略，去程逆風時告訴自己放輕鬆，不要著急，回程順風加快腳步，更與大家分享「盡力去跑、不要放棄，都有希望。」

國內女子組冠軍李佳玫以2小時57分03秒衝線，她賽後表示，終場發現破自己2022年的場地紀錄，想對自己說「很棒！進步了」。

周庭印、李佳玫分獲萬金石全馬男、女子組冠軍。（官方提供）周庭印、李佳玫分獲萬金石全馬男、女子組冠軍。（官方提供）

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