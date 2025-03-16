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MLB》「1000％歡迎！」老虎狀元郎一壘手欣然接受加練右外野

2025/03/16 12:58

托克森。（資料照）托克森。（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕由於陣中幾位傷兵趕不上開季，底特律老虎隊教練團近期決定安排2020年選秀狀元、一壘手托克森（Spencer Torkelson）加練右外野。對此，托克森表示：「1000%歡迎！」

托克森說，他理解球隊陣中有幾位傷兵，也欣然接受教練團任何安排。托克森說：「我們不知道傷兵們何時歸隊，但現階段我們仍需要找尋方法競爭並贏球，我會為了贏球接受任何挑戰。」

米德斯（Parker Meadows）和維爾林（Matt Vierling）兩位外野手預計都趕不上開季，影響著老虎隊外野深度。日前巴耶茲（Javier Baez）已經有在練球時稍微練中外野，教練團同樣也考慮讓托克森多練一個守備位置。

老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）說，讓托克森移防並非「重大調整」，而是讓他更具功能性。
托克森2018年亞利桑那州立大學一年級時曾守過左外野，也曾經在大學夏季聯盟擔任過右外野手，他在小聯盟時曾守過一壘和三壘，但自升上大聯盟以來，他349場先發防守全都在一壘，此外還曾7次擔任指定打擊。

托克森說：「在大學夏季聯盟守外野和在大聯盟層級的比賽守外野，是完全不同的挑戰。但我很期待這個機會。」

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