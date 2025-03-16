東京賽》女團MISAMO開球成場上嬌點 羅哈斯、山本由伸開心合影

道奇今對決阪神虎，由TWICE日籍成員Mina（右）、Sana（中）、Momo（左）所組成的小分隊MISAMO擔任開球嘉賓。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕大聯盟熱身賽在東京巨蛋開打，洛杉磯道奇今日（16日）對上阪神虎，韓國女團TWICE日籍成員Mina、Sana、Momo所組成的小分隊MISAMO今日擔任開球嘉賓，賽前與山本由伸合照，並接受羅哈斯（Miguel Rojas）的投球指導，一舉一動都成為場上另類焦點。

羅哈斯指導MISAMO投球技巧，一同合照紀念。（圖擷取自洛杉磯道奇官方X）

MISAMO昨日在道奇對讀賣巨人的賽事時就已到現場觀戰，今日則是受邀擔任開球嘉賓，MISAMO三人在觀看賽前練習時引發現場大批媒體和球迷關注。三人在開球前則是接受羅哈斯的投球指導，包括棒球握法、腳步，以及如何將球投出，羅哈斯都細心地一一解說，羅哈斯也和MISAMO三人一同合照，現場氣氛十分歡樂。賽前開球時，MISAMO三人也順利將球投出，完成開球嘉賓任務。

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山本由伸和MISAMO合照。（美聯社）

道奇隊在社群媒體「X」貼出MISAMO與山本由伸及羅哈斯的合照，許多網友也在底下留言表達羨慕：「MISAMO！」、「好想成為Miggy（羅哈斯）......」、「跟她們合照的應該是我才對~」、「兄弟，你已經贏了。」

MISAMO順利完成開球。（法新社）

Yoshinobu and Miggy meet MISAMO. pic.twitter.com/w8cTDvGEwd — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） March 16, 2025

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