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東京賽》猛！才木浩人封鎖道奇 阪神連兩戰完封大聯盟隊伍

2025/03/16 13:47

才木浩人。（美聯社）才木浩人。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕一連兩天的交流賽，阪神虎隊投手群都有亮眼發揮。昨20歲左投門別啟人封鎖小熊隊5局、阪神3:0贏球，今天輪到王牌才木浩人發威，同樣封鎖道奇隊5局，包括三振球星大谷翔平，加上後續投手群發揮，再次3:0贏球，連兩天完封大聯盟球隊。

道奇球星大谷翔平昨才對巨人王牌戶鄉翔征開轟，今天再次擔任開路先鋒，首打席卻被才木浩人三振。總計大谷今2打席都是面對才木，3局擊出中外野飛球出局，2打席都未敲安，6局被代打換下。

阪神的攻勢出現在4局下，面對道奇塞揚獎強投史奈爾（Blake Snell），近本光司選到保送、中野拓夢敲安，佐藤輝明接著擊出右外野方向全壘打，阪神不僅先馳得點，還瞬間手握3分領先。森下翔太接著擊出二壘打，史奈爾在1出局後又投出保送，三振原口文仁才投完該半局。

才木浩人曾在2023年經典賽熱身賽當中，面對大谷投出指叉球，卻被對方敲出「跪地」全壘打。今天才木不僅成功復仇，主投5局還僅被擊出1安打、送出7次三振，無失分。

才木浩人退場後，古耶拉（Javy Guerra）、岡留英貴、桐敷拓馬和石井大智聯手，完封道奇隊眾球星，道奇隊全場僅有3支安打。

雙方協議無論勝負都完成9局下，今後援登板的葛拉斯諾（Tyler Glasnow）完成4局投球，送出7次三振，但2出局後因保送、小幡龍平內野安打，和另一次保送而造成滿壘，驚險拿下最後1出局，才力保不失分；而先發的史奈爾投4.1局，送出7次三振，但被擊出的3安打中包括佐藤輝明的重傷害，失3分。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

佐藤輝明。（美聯社）佐藤輝明。（美聯社）

史奈爾。（美聯社）史奈爾。（美聯社）

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