日職》落合博滿的一句話 給了陳偉殷「最大的啟發」

中日龍今天為陳偉殷舉辦引退儀式。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／名古屋報導〕陳偉殷在中日龍從2004到2011年生涯期間，落合博滿都是他的監督，而儘管落合和選手之間都保有一個距離在，但殷仔卻透露，「監督在某次吃飯時給我一個小小的建議，引起我20年職業生涯最大的啟發。」

殷仔今天選擇在生涯的起點中日主場名古屋巨蛋進行引退儀式，除了當年的隊友大島洋平和大野雄大獻花，吉見一起也特別到場，都讓他相當感謝。

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中日龍今天為陳偉殷舉辦引退儀式。（特派記者倪婉君攝）

提到職業生涯的第1位監督落合博滿，殷仔表示，儘管正常來講，球員都沒有監督的聯絡方式，而且他認為落合都會和選手保持一個距離，「但我決定退休的時候，其實真的有想到要感謝他，但又沒有他的連絡方式。」

事實上，落合對於殷仔的啟發很大，「有次我們吃飯的時候，他跟我說我是怎樣的投手，對他來講，如果我今天不多丟內角球，就沒辦法解決打者。」殷仔表示當時聽完監督的話後，心裡多少會擔心有反效果，畢竟有多少人能真正以內角球為武器，「但監督都這樣講，不做的話，我怎麼會成功?」

「因為他這一句話，讓我接下來可能有15年職業生涯，我都秉持著說，如果不丟內角球，我就會失去自己的一些優勢，所以我要建立自己的優勢，就必須要投內角球。」殷仔表示，直到現在，他都跟很多球員講要多投內角球，不然就等著被打，「這句話對我來講，影響滿深刻的。」

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