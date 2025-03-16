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環台賽》台北站今登場蔣萬安到場應援 泰國盧賈伊隊車手穿走黃衫

2025/03/16 13:57

2025國際自由車環台賽－台北市站，選手們在濕滑的陰雨天中賣力奮戰。（記者田裕華攝）2025國際自由車環台賽－台北市站，選手們在濕滑的陰雨天中賣力奮戰。（記者田裕華攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2025年國際自由車環台賽（Tour de Taiwan）今天在台北市政府前廣場開幕，共有來自40個國家、23支隊伍，共197名菁英選手齊聚台灣，台北市長蔣萬安出席開幕儀式，歡迎世界各地的選手與車迷，共同見證這場充滿激情與挑戰的賽事。

蔣萬安表示，很開心連續3年參加國際自由車環台賽，此賽事每年皆由台北站率先揭開序幕，展現台北市作為國際城市的影響力。今年賽事更獲國際自由車總會（UCI）認證為2.1級賽事，吸引眾多國際頂級選手參與，進一步提升台北市國際能見度。蔣萬安表示，台北站不僅是本次環臺賽的起點，更是全台唯一的城市繞圈賽，賽道設計考驗選手的體能與戰術，也讓市民能近距離感受賽事魅力。

台灣隊這次由首度擔任教練的盧紹軒領軍，帶領旅外新星何彥誼、李廷威等人挑戰其它國際選手。台北市站的城市繞圈賽事路線自台北市政府廣場前出發，至國家一級古蹟景福門後折返，共計繞行8圈，每圈10.4公里，總長共計83.2公里。

透過轉播鏡頭能看到台北市最繁華的信義區商圈及地標101大樓，賽道起點從台北市政府前市民廣場出發，沿仁愛路林蔭大道1至4段，到別具特色的仁愛圓環，在總統府前的景福門做迴轉。沿途經過國父紀念館、舊空軍總司令部，現在的當代文化實驗場、建國花市和玉市、台大醫院等，呈現出首都台北的多元風貌。

台北站最終由泰國的盧賈伊車隊選手快克（Blake Quick）拿下單站冠軍，穿上黃衫和綠衫；台灣選手最佳成績為目前效力日本宇都宮隊的馮俊凱，排名第10。

透過轉播鏡頭能看到台北市最繁華的信義區商圈及地標101大樓。（記者田裕華攝）透過轉播鏡頭能看到台北市最繁華的信義區商圈及地標101大樓。（記者田裕華攝）

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