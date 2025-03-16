東京賽》才木浩人5局7K宰制MLB衛冕軍！道奇主帥讚：大聯盟等級

才木浩人。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟衛冕軍道奇今天與阪神虎進行熱身賽，卻遭到阪神王牌投手才木浩人完美壓制；而2屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）也遭佐藤輝明砲轟，賽後道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）不吝嗇稱讚。

才木浩人今天先發主投5局，用83球有58顆好球，僅被擊出1安打、送出7次三振，只有1次保送，沒有失分，還兩度解決日本巨星大谷翔平，最快球速來到95英哩，速球最高轉速2775轉。

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另外，阪神強打佐藤輝明也在4局下，於無人出局一、三壘有人情況下，鎖定史奈爾的95英哩失投速球開轟，擊球初速100.4英哩，飛行距離373英呎。

阪神虎昨天3：0完封小熊，今天又再度讓衛冕軍道奇吃癟。道奇總教練羅伯斯賽後談到對阪神虎的印象表示：「這是一支非常出色的球隊，守備很穩健。才木今天的投球完全是大聯盟等級，他的控球和指叉球都相當出色，佐藤的揮棒也很驚人。」

賽後兩隊也進行合影留念，而才木浩人也藉機向今天後援登板3局飆出6K、沒有失分的道奇王牌投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）請教區球握法，他也坦言這是非常寶貴的經驗。

才木浩人與佐藤輝明。（路透）

葛拉斯諾。（路透）

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