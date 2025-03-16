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中職》味全龍攜手北市青年局、國際塗鴉藝術家 以未來科技風格展現天母棒球新亮點

2025/03/16 15:30

味全龍攜手北市青年局、國際塗鴉藝術家，以未來科技風格展現天母棒球新亮點。（味全龍提供）味全龍攜手北市青年局、國際塗鴉藝術家，以未來科技風格展現天母棒球新亮點。（味全龍提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕味全龍職業棒球隊與臺北市政府青年局攜手，邀請國際級塗鴉藝術家於天母棒球場創作，當中最亮眼的莫過於入口樓梯旁的壁畫作品《勝利回家之階 Home-Run Stairs》，以未來科技風格詮釋棒球精神，為球場帶來嶄新視覺體驗。

來自荷蘭的FLEKS作品融合美式紐約塗鴉風格（Old School）與未來科幻元素，透過鮮明色彩與流暢線條，勾勒出充滿科技感的未來台北。畫面中，棒球、本壘板、手套等元素穿梭於高速運行的城市之中，象徵棒球運動的無限可能與速度感。作品不僅展現了棒球選手的拚搏精神，更以前衛視角探索運動與科技的融合，讓天母棒球場成為城市藝術與運動文化交會的新亮點。

味全龍球團表示，此次國際青年塗鴉藝術家透過對棒球文化的創作，生動展現天母在地對棒球的熱情與支持，也為球場增添現代感與未來感，為球迷帶來耳目一新的視覺震撼。未來，球團將持續探索跨界合作，讓藝術與運動相互融合，豐富城市文化內涵，並朝著與台北市共榮共好的方向邁進，實現球隊復出推手魏應充對味全龍的深遠期許。

味全龍攜手北市青年局、國際塗鴉藝術家，以未來科技風格展現天母棒球新亮點。（味全龍提供）味全龍攜手北市青年局、國際塗鴉藝術家，以未來科技風格展現天母棒球新亮點。（味全龍提供）

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